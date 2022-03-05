Власти Китая намерены в этом году увеличить расходы на оборону до 1,451 трлн юаней (около $229,07 млрд). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается в документе проекта бюджета КНР, расходы на национальную оборону вырастут на 7,1%. Правительство страны также планирует ускорить военную реформу и перевооружение армии.

В проекте бюджета отмечается, что в прошлом году расходы на оборону составили 100% от намеченного показателя.

«Следует совершенствовать систему политических установок, нацеленных на социальное обеспечение демобилизованных военнослужащих, налаживать работу по устройству и обеспечению занятости отставных военных, продолжать повышать нормы пособий и дотаций для военных льготников», — говорится в документе.

Расходы на обеспечение общественной безопасности будут увеличены на 4,7%, до 194,993 млрд юаней (около $30,8 млрд).

Ранее Китай пригрозил США полномасштабной конфронтацией, — глава МИД Китая Ван И заявил, что действия американцев в Индо-Тихоокеанском регионе бросают вызов Пекину.