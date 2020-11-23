Китай создал крупнейшую сеть со стандартом связи 5G

Китаю удалось создать самую крупную сеть со стандартом связи 5G в мире, общее число установленных базовых станций составило 700 тыс. Об этом заявил в понедельник заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун, выступая на одном из отраслевых форумов на проходящей в городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян) Всемирной конференции по управлению интернетом.

По его словам, количество установленных Китаем базовых станций для 5G составляет порядка 70% от их общего числа по всему миру. По стандарту связи пятого поколения, добавил чиновник, в настоящее время подключено свыше 180 млн терминалов.

В условиях пандемии COVID-19, сообщил замминистра, в Китае наблюдается общий рост потребления интернет-трафика, который по сравнению с уровнем конца 2019 года увеличился в среднем на 50%. В некоторых районах страны этот показатель подскочил на 60-70%.

С конца октября прошлого года ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи. Лидирующие позиции в стране по числу базовых станций и количеству работающих в области 5G специалистов занимает Шанхай. В этом мегаполисе расположены основные научно-исследовательские мощности в области 5G многих китайских компаний, в том числе телекоммуникационного гиганта Huawei, у которого здесь находится центр по разработке чипов и смартфонов, работающих на новом стандарте связи. За Шанхаем по степени концентрации научно-исследовательских центров в сфере технологий 5G, согласно данным ведомства, следуют города Чэнду, Шэньчжэнь и Сиань.

Первым китайским городом с полным покрытием связью 5G за счет автономной сети из 46,5 тыс. базовых станций стал Шэньчжэнь в южной провинции Гуандун.(ТАСС)