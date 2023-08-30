В Китае официально утвердили новые географические карты. Примечательно, что на них часть территории России признается территорией самой КНР.

Как сообщает ТАСС, в новом выпуске географических карт на 2023 год китайский государственный сайт «Картографический сервис стандартных карт» обозначил Большой Уссурийский остров полностью китайской территорией.

Речь идет о Большом Уссурийском острове, который согласно демаркации российско-китайского границы от 2005 года разделен на две части, входящих в состав России и Китая. Однако на картах на сайте китайского сервиса он целиком относится к территории КНР.