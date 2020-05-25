Китай считает, что США подталкивают мир к холодной войне

Китай призвал Соединенные Штаты отказаться от ментальности времен холодной войны и от идеологических предрассудков по поводу Китая и выйти на объективный и рациональный путь. Об этом пишет Regnum со ссылкой на местные СМИ.

Пресс-секретарь китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что США стоит прекратить вмешательство во внутренние дела Китая. Таким образом он прокомментировал отчет администрации Трампа о стратегии в отношения Китая. Лицзянь также отметил, что этот отчет аналогичен отчету о стратегии национальной безопасности США 2017 года.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Китай намерен отстаивать свой суверенитет и безопасность. В отношениях с США же Китай придерживается последовательной и ясной политики, а также их дальнейшего бесконфликтного развития.(Газета.Ru)