Китай организовал масштабные военные учение в Тибетском автономном районе КНР на юго-западе страны с участием почти 10 тыс. военнослужащих. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

Учения «Снежная миссия — 2021» прошли в высокогорном районе на высоте 4 500 м над уровнем моря. В них приняли участие элитные солдаты Тибетского военного округа Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

НОАК задействовала в маневрах мотострелковые войска и боевые вертолеты. Военнослужащие провели стрельбы в дневных и ночных условиях. Китайские солдаты сымитировали ситуацию по захвату определенного района и уничтожению условного противника.

19 августа в Тибетском автономном районе КНР отметили 70-летнюю годовщину мирного освобождения Тибета.

В мае 1951 года Пекин подписал с представителями местных властей в Тибете «Соглашение из 17 пунктов» по мирному освобождению района и его вхождению в состав КНР.