Китай продолжает отказываться от возобновления диалога с Соединенными Штатами в военной сфере. Это признал в среду помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

«Это правда», — сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований реплику ведущего о том, что американо-китайский военный диалог, судя по всему, остается замороженным.

Критенбринк также подтвердил, что Вашингтон рассчитывает в рамках взаимодействия с Пекином на новые двусторонние «контакты высокого уровня <…> в предстоящие недели». Дипломат не уточнил, имеет ли он в виду визиты старших должностных лиц или иные какое-то другое взаимодействие.