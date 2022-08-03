Глава делегации КНР на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Фу Цонг призвал США снять свои «неактуальные незаконные» санкции с Ирана.

Как передает Lenta.ru, по его словам, Тегерану следует вернуться к полному исполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе.

«Все заинтересованные стороны должны быть привержены возобновлению действия СВПД как можно раньше посредством дипломатических переговоров и отбросить практику санкций и угрозы силой. США следует полностью снять свои неактуальные незаконные санкции против Ирана», — заявил он.