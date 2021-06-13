Снятие санкций с Ирана первое, что должна сделать администрация США. Об этом, как передает İRNA, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. выступая на Конференции по разоружению в Женеве.

Глава китайской дипломатии подчеркнул необходимость активизации дипломатических усилий по возвращению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в нужное русло, отметив, что принудительные действия США являются основным источником проблем для ядерной программы Ирана.

«СВПД, одобренный резолюциями Совета Безопасности ООН, является важным результатом многосторонней дипломатии и ключевым столпом международного режима ядерного нераспространения, а также мира и стабильности на Ближнем Востоке», сказал Ван И.