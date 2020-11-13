Китай приостановил ввоз продукции индийской Basu после обнаружения коронавируса

Власти Китая приостановили на одну неделю ввоз продукции индийского производителя морепродуктов Basu International после обнаружения на упаковках замороженной каракатицы коронавируса. Об этом в пятницу сообщило Главное таможенное управление КНР.

«В связи с обнаружением положительных образцов коронавируса на упаковках замороженной каракатицы, импортированной из Индии, <…> принято решение с сегодняшнего дня приостановить импорт продукции индийского производителя морепродуктов Basu International (регистрационный номер 462) на одну неделю», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что «по истечении срока ввоз продукции компании будет восстановлен автоматически».

Basu International основана в 2002 году. Компания специализируется на экспорте морепродуктов.(ТАСС)

| 2020-11-13T10:33:19+04:00 13 ноября 2020, 10:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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