Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду

Китай потребовал закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

В среду Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне , объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали «решительные ответные шаги».

Сегодня МИД КНР уведомил американское посольство, что Китай решил «отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», а также «выдвинул конкретные требования» к консульству «прекратить любую деятельность и мероприятия».

Как подчеркнуло китайское министерство, его требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.

«Мы вновь призываем США отменить соответствующее ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений», — добавили в ведомстве.