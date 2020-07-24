Китай потребовал от США закрыть генконсульство в городе Чэнду

Китай потребовал закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
В среду Соединенные Штаты закрыли китайское генконсульство в Хьюстоне, объяснив это необходимостью обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. В Пекине это назвали политической провокацией и пообещали «решительные ответные шаги».
Сегодня МИД КНР уведомил американское посольство, что Китай решил «отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США в Чэнду», а также «выдвинул конкретные требования» к консульству «прекратить любую деятельность и мероприятия».
Как подчеркнуло китайское министерство, его требование является законным и необходимым ответом, соответствующим международному праву, основным нормам международных отношений и дипломатической практики, а ответственность за происходящее полностью лежит на Вашингтоне.
«Мы вновь призываем США отменить соответствующее ошибочное решение и создать необходимые условия для нормализации двусторонних межгосударственных отношений», — добавили в ведомстве.
Диалог между США и Китаем остается напряженным. У сторон взаимные экономические претензии. Кроме того, американская администрация обвиняет КНР в недобросовестном информировании о ситуации с новым коронавирусом. Китай, в свою очередь, недоволен вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны, в частности, в отношения Пекина и Гонконга.(РИА Новости)