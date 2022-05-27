Власти Китая освободят от пошлин и налогов порядка 98% продукции, импортируемой в страну с Соломоновых Островов. Об этом сообщил в пятницу МИД КНР.

«Китай освободит от пошлин и прочих фискальных сборов 98% товаров, импортируемых с Соломоновых Островов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства в связи с текущим визитом министра иностранных дел КНР Ван И в Океанию.

В нем уточняется, что Пекин планирует содействовать экономическому развитию этой страны. Китайские власти, как отмечается, будут стимулировать национальные компании к наращиванию капиталовложений в совместные проекты.

«КНР окажет поддержку Соломоновым Островам, чтобы они могли в полной мере реализовать свои сравнительные преимущества, — проинформировал МИД КНР. — Мы примем практические меры, чтобы упростить двусторонний товарооборот и поток инвестиций, расширить перечень перспективной продукции, поставляемой Китаю».

Министерство сообщает, что КНР намерена укреплять с Соломоновыми Островами стратегические контакты, активно развивать сотрудничество в соответствии с инициативой «Один пояс — один путь».