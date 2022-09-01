Китайская мотостроительная Weichai остановила поставки газовых двигетелей КамАЗу, которые в России ставили на газомоторные модели тягачей поколения К4, на самосвалы на метане и на автобусы НефАЗ. Об этом «Известиям» рассказали три источника, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников издания указал, что власти Китая предупредили корпорацию о рисках работы с российскими компаниями, попавшими под западные санкции.

Прекращение сотрудничества с китайским поставщиков нарушило планы российского производителя по выпуску новых моделей автомобилей. Завод собирался ставить дизельные моторы Weichai на грузовики классического поколения К3, была собрана первая такая машина для линейки КамАЗ-43118. В следующем году также планировалась разработка еще одного тягача на газе.

После начала войны в Украине российский КамАЗ попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии. Некоторые страны ввели ограничения против гендиректора завода Сергея Когогина и госкорпорации «Ростех», которая владеет 47,1% акций предприятия.