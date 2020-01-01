Китай объявил о временном снижении пошлин на импорт почти 900 видов товаров

Власти Китая объявили о временном снижении пошлин на импорт более чем 850 товаров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Уточняется, что соответствующие изменения начнут вводить с 1 января 2020 года.

По-новому будут облагаться пошлинами замороженная свинина, некоторые фрукты и апельсиновый сок. Нулевые ставки вводятся на фармацевтическую продукцию, которая содержит алкалоиды, а также на сырье для производства новых лекарств от диабета.

Как отмечается, такая мера принята для расширения и оптимизации структуры импорта, а также для стимулирования его потенциала.