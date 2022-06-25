Китай готов бороться за Тайвань любыми средствами. КНР не исключает возвращение острова в свой состав военным путем.

Такое заявление сделал посол Китая во Франции Лу Шае во время прямого эфира на YouTube-канале Livre Noir.

«Мы вернем Тайвань всеми средствами, в том числе военными», — заявил дипломат во время обсуждения дальнейшей судьбы острова.

Напомним, Тайвань — это частично признанное государство. Его власти борются за полную независимость. А Пекин считает остров своей территорией, хотя Коммунистическая партия Китая никогда им не управляла. На этой почве возник конфликт, который в последние месяцы набирает обороты. (УНИАН)