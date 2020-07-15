Китай не боится санкций США из-за ситуации в Южно-Китайском море, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Стилуэлл заявил, что Вашингтон не исключает возможности введения новых санкций в отношении Китая из-за ситуации в Южно-Китайском море.
«Что касается вопроса Южно-Китайского моря, то Китай продолжит защищать свою безопасность, суверенитет, законные права и интересы, а также наше дружественное сотрудничество с региональными странами», — заявила дипломат.
«Мы не боимся санкций», — подчеркнула Хуа Чуньин.(ТАСС)