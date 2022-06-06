Российское наступление на востоке Украины практически остановилось. Последние дни российское командование направило все силы на захват Северодонецка. Был здесь как политический фактор, так и субъективный для министра обороны Сергея Шойгу.

Как пишут, Путин поставил задачу захватить Северодонецк и выйти на административную границу Луганской области к 12 июня. Как обычно, к празднику — Дня России.

Со своей стороны, Шойгу заверил главного начальника, что остались буквально дни до момента полной оккупации города. И вроде бы были для этого предпосылки. Понеся значительные потери, российская армия в какой-то момент захватила 70% Северодонецка, и казалось, что украинские войска (ВСУ) покинут город и перейдут на другой берег реки Северский Донец в Лисичанск.

Однако отступление ВСУ оказалось хорошо продуманным и мастерски осуществленным маневром. Российские войска заманили в ловушку и решительным контрударом заставили их отступить. Теперь за ними осталось только примерно 20% городской площади.

Смысл украинского маневра состоял в том, чтобы противник вошел в город, навязать ему уличные бои и тем самым нивелировать российское превосходство в артиллерии. Применять ее в городских застройках сложно и неэффективно. Можно накрыть своих.

Попытки российских войск наступать от Лимана, с целью перерезать трассу снабжения Лисичанска и Северодонецка оказались безуспешными. После очень сильных боев противник откатился на исходные позиции. В то же время защитники Северодонецка получили подкрепление. К ним подошли соединения Иностранного легиона, собранного из добровольцев со всех уголков земного шара.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, одно из подразделений 30 отдельной мотострелковой бригады российской армии покинуло расположение и двинулось в сторону границы с Россией. Его задержали на пункте пропуска Шияны в Белгородской области и вернули в зону активных боевых действий. По данным ГУР, теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен ВСУ.

Вообще отмечается рост случаев дезертирства из российской армии, командование которой пытается их скрыть, а для предотвращения такого явления угрожает расстрелами, трибуналами и прочими репрессиями. Все большее распространение получает известная практика заградотрядов в роли которых часто выступают кадыровцы.

На фоне затягивания войны России против Украины несколько изменяется позиция Китая.

На официальном уровне риторика Пекина выглядит как пророссийская. Однако практика российско-китайских отношений, особенно экономических и финансовых, совершенно иная.

Еще в конце марта Пекин ответил отказом на просьбу Москвы о поставках вооружений, боеприпасов и продовольствия. По принятии все новых пакетов санкций как американских, так и европейских китайские банки стали отказываться от каких-либо связей с российскими. Одновременно они отказывают в аккредитивах китайским компаниям, желающих осуществлять поставки в Россию. То же самое относится и к российским компаниям, обращающимся с аналогичными запросами.

Китай отказался поставлять запасные части и другое оборудование для западных самолетов, которые Россия отказалась возвращать лизинговым компаниям. Более того, таким самолетам запрещены посадки в китайских аэропортах. Пока разрешено пролетать в китайском воздушном пространстве. Однако лететь им некуда. Практически в любом иностранном аэропорту они будут задержаны, как это произошло с самолетом Аэрофлота в Шри-Ланке. По требованию лизинговой компании суд постановил его арестовать.

Интересно, что с каждым днем продолжения войны в Украине Китай все больше свертывает свои торговые и финансовые отношения с Россией. Очень характерна ситуация в области технологий и оборудования.

У России с каждым днем все острее стоит вопрос поставок телекоммуникационного оборудования. Дело в том, что по мере роста трафика требуется замена или модернизация оборудования для сетей связи. Из-за санкций европейские и американские компании перестали его поставлять и обслуживать. В Москве очень надеялись на возможность замены санкционного оборудования и технологий китайскими.

Однако Пекин уклонился от такой роли. Объяснение довольно простое. Американские и европейские санкции, наложенные на Россию из-за войны с Украиной, запрещают продажу компьютерных чипов, телекоммуникационного оборудования, лазеров, авиационной и морской техники российским компаниям. Запрет должны соблюдать все предприятия, которые используют американское оборудование или программное обеспечение. В противном случае на них могут быть наложены вторичные санкции вплоть до включения в черные списки американских министерств торговли и финансов, а также соответствующих европейских структур.

Китайские компании, производящие оборудование для систем связи и IT-сектора используют либо американское оборудование, либо технологии и программное обеспечение.

По сравнению с февралем, в марте поставки смартфонов из Китая в Россию упали на 67%, ноутбуков — на 40%, а экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования сократился на 98%.

Министр торговли США Джина Раймондо назвала этот факт «признаком осторожности Пекина относительно нарушения торговых запретов, введенных США».

При этом китайские технологические гиганты открыто не заявляют о прекращении своего экспорта в Россию, но, как следует из российских источников, просто не отвечают на телефонные звонки и обращения по электронной почте. Кстати, поставки аналогичного оборудования из Южной Кореи также практически прекратились.

Добавим, что мировой производитель чипов тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратила поставки чипов и микропроцессоров в Россию. Замены ее чипам просто нет, так как такой технологией владеет либо TSMC, либо некоторые американские компании.

Причина подобных китайских действий становится понятной из сравнения объемов торговли Китая с США, ЕС и Россией. В 2021 году он составил $755 млрд, $600 млрд и $150 млрд соответственно. Стоит ли Китаю заводиться с США и ЕС ради России, торговля с которой составляет около 11% от совокупной с США и ЕС.

Второе очень важное обстоятельство. Китай переживает очень сложные в экономическом и финансовом отношении времена. Строительная отрасль, которая во многом была самым мощным двигателем китайской экономики, продолжает скатываться к дефолту. Разоряются не только строительные фирмы, а также те, что связаны с ними цепочками поставок. Строительство потребляет много изделий металлургии, химической, текстильной промышленности и многих других. Проблемы в строительстве отражаются и на них. Предполагается, что рост ВВП Китая в текущем году составит только 4,7%, что очень мало.

В целом Китай как никогда зависит от внешней торговли и особенно от поставок в США и ЕС. Отсюда все более настойчивые голоса из Пекина в сторону Москвы, что пора заканчивать украинскую авантюру и заключать мир.

В Кремле прекрасно понимают, что фактически остались наедине с коллективным Западом и без китайской поддержки. Однако, считают, что смогут добиться в кратчайшее время победы на Донбассе и заставить пойти на мир как рассчитывает главный российский начальник.

Проблема в том, что на это Киев и Запад не согласятся, а в Пекине начинают испытывать все большее раздражение. С самыми печальными последствиями для Путина и Ко.