Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что к Украине следует относиться как к члену НАТО после страшных преступлений России.

99-летнего дипломата цитирует The Wall Street Journal.

По его мнению, «жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине», стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО.

Но при этом Киссинджер отметил, что «можно найти урегулирование», которое позволит России присоединить себе оккупированные территории после 2014 года. В то же время он не знает, чем такое урегулирование будет отличаться от «невыполненного соглашения для стабилизации конфликта 8-летней давности».

Напомним, в мае этого года Киссинджер призвал Украину пойти на территориальные уступки Российской Федерации. Тогда Владимир Зеленский дал жесткий ответ Киссинджеру. Сам дипломат начал оправдывать свое скандальное заявление.