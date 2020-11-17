Киссинджер рекомендовал Байдену быстрее наладить каналы связи с Китаем

Демократу Джозефу Байдену после формирования новой администрации США необходимо как можно быстрее наладить каналы связи с руководством Китая, чтобы избежать дальнейшего обострения кризиса в отношениях двух государств. Об этом бывший госсекретарь США (1973-1977) Генри Киссинджер заявил в понедельник на экономическом форуме, организованном агентством Bloomberg.

Как передает агентство, Киссинджер выразил убежденность в том, что администрации Байдена «следует скорее восстановить каналы связи с Китаем, пострадавшие при [действующем президенте Дональде] Трампе». «Мир сползет к катастрофе, сравнимой с Первой мировой войной, при отсутствии основы для какого-то сотрудничества. Америка и Китай сейчас дрейфуют в направлении конфронтации, проводя дипломатию конфронтационным путем», — предостерег бывший госсекретарь.

«Опасность состоит в том, что кризис может не только произойти, но и перерасти в настоящий военный конфликт», — отметил Киссинджер. Он выразил надежду на то, что необходимость справиться с пандемией станет основой для возобновления политического диалога США и Китая после инаугурации Байдена в качестве 46-го президента США.

Киссинджер занимал должности помощника президента США по национальной безопасности и госсекретаря в администрации Ричарда Никсона. В 1973 году был удостоен Нобелевской премии мира за работу по завершению войны во Вьетнаме. Киссинджер присутствовал при подписании соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем.(ТАСС)