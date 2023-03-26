Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер предупредил, что вторая холодная война станет опаснее первой, сообщает издание El Mundo.

По его словам, во время прошлого глобального экономико-политического противостояния финансовые и экономические возможности противников были неравны, что и обеспечило «победу» Соединенным Штатам. В этот раз, отмечает Киссинджер, и США, и Китай обладают паритетом возможностей — при этом Вашингтону не стоит ожидать, что Китай может в ближайшее время «вестернизироваться».