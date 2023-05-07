Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что участие КНР в обсуждении урегулирования в Украине может приблизить «реальные» переговоры о мире. Об этом сообщает CBS.

«Теперь, когда Китай подключился… Я думаю, к концу мы сможем говорить о переговорных процессах, даже о реальных переговорах», — сказал Киссинджер.

По словам бывшего госсекретаря, он был бы «склонен» полететь на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву, если бы об этом его попросил американский президент, но принимал бы участие там в роли советника, а не действующего участника диалога.