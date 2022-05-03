Телеведущий Владимир Соловьев приехал в Мариуполь и встретился с главой сепаратистской ДНР Денисом Пушилиным. Генеральный директор МИА «Россия сегодня», ведущий Первого канала Дмитрий Киселев сообщил «Газете.Ru», что тоже планирует посетить Мариуполь.

«Обязательно. Пока точной даты нет», — сказал Киселев.

3 мая Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале фото встречи с главой сепаратистской Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в Мариуполе. На фото он стоит с Пушилиным на проходной металлургического комбината имени Ильича.

«С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной Завода Ильича. Все подробности уже завтра в Утреннем шоу «Полный Контакт» радиостанции ВестиFM и канала СоловьевLive», — сообщил Соловьев.