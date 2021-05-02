Кыргызстан и Таджикистан начали отвод войск из зоны конфликта на границе

Кыргызстан и Таджикистан начали отвод военнослужащих и военной техники из зоны вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщила в воскресенье Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении. По данным погранведомства, ситуация на границе «характеризуется как стабильная», за прошедшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».

«Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме», — подчеркивается в сообщении.(ТАСС)

| 2021-05-02T11:31:53+04:00 2 мая 2021, 11:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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