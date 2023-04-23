Кипр (греческий) объявил о введение жёстких мер в отношении физических и юридических лиц, которых США и Великобритания заподозрили в помощи российским олигархам по обходу санкций, введённых против Москвы за войну в Украине.

Финансовый комиссар Павлос Иоанну сообщил кипрскому телеканалу CyBC, что активы этих лиц были заморожены. Однако он не уточнил, о каком количестве людей и организаций идет речь.

Глава Центрального банка Кипра проинформировал на этой неделе президента Никоса Христодулидиса, что кипрские банки заморозили счета 13 физических лиц и нескольких базирующихся на острове компаний.

Великобритания и США ранее ввели санкции против кипрских граждан и компаний за помощь в обходе антироссийских санкций. После этого кипрские власти пообещали преследовать по закону всех тех, кто попадёт под американские или британские ограничения, пишет «Коммерсантъ».

Российская диаспора на Кипре считается весьма крупной. Город Лимасол на южном побережье часто называют «Москвой на Средиземноморье», отмечает France-Presse. В местных СМИ сообщалось, что крупнейший банк страны — Bank of Cyprus — уведомил четыре тысячи своих клиентов, имеющих российский паспорт и не являющихся резидентами ЕС, о закрытии их счетов. (svoboda.org)