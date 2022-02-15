Бакинцев на этой неделе ждет разнообразная культурная программа на любой вкус.

Поклонников национальной музыки порадует Международный центр мугама, где 17 февраля стартует проект «Вечера мугама». Как известно, центр реализует несколько проектов, посвященных популяризации азербайджанской национальной музыки, одним из которых является проект «Вечера мугама», созданный в 2017 году. В рамках проекта известные ханенде исполняют мугамы, народные песни и таснифы. Зрители проявляют большой интерес к концертам, главная цель которых заключается в том, чтобы передать будущим поколениям философию и красоту азербайджанского мугама.

Посетителям для присутствия в зале потребуется наличие ковид–паспорта или сертификата иммунитета.

YARAT в рамках проекта «Культурное обновление» организует в Баку концерт, посвященный 30-летию творческой деятельности народной артистки Азербайджана, художественного руководителя и дирижера полифонического хора радио Анкары Эльнары Керимовой. Концерт состоится 15 февраля в Азербайджанской Государственной Академической Филармонии. Также Эльнара Керимова проведет мастер-класс по хоровому пению для музыкантов и всех желающих. Вход на мастер–класс свободный по предварительной регистрации. Мастер-класс состоится 17 февраля в 11:00 в Музее Азербайджанской Живописи ХХ-ХХI веков.

В Русском доме в Баку 17 февраля в 19.00 состоится показ фильма «Со дна вершины», посвященный героям нашего времени — спортсменам-паралимпийцам, а также роли спорта в жизни молодых людей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Фильм снят на основе реальных событий и является участником и лауреатом множества международных кинофестивалей.

Главный герой фильма – Алексей Мошкин, подающий большие надежды спортсмен юношеской сборной, лишившийся при трагических обстоятельствах нижних конечностей и ставший впоследствии чемпионом Паралимпийских игр в горнолыжном спорте. Это фильм о пути к самому себе, о роковых ошибках, вере в собственные силы, об искренности и любви, о человеческих слабостях, мужестве и преодолении.

Вход на сеанс — свободный. При себе необходимо иметь ковид-паспорт или заменяющий его документ.