Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал указание оборонным заводам увеличить объемы производства. Это произошло через две недели после визита в Пхеньян российского министра обороны Сергея Шойгу.

Как сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК, Ким проинспектировал работу ряда заводов, производящих ракетные двигатели, артиллерию, стрелковое и другое оружие, и приказал увеличить мощности производства для «укрепления обороноспособности страны».

25 июля в Северную Корею приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Формально причиной было названо празднование корейского «Дня Победы». Но эксперты считают, что настоящей причиной была попытка договориться о поставках оружия в Россию для войны против Украины.

Следует отметить, что Шойгу был первым министром обороны Москвы, посетившим Пхеньян со времен СССР, что уже само собой свидетельствует о важности визита.

Уже на месте Ким Чен Ын показал Шойгу корейские баллистические ракеты, которые Совбез ООН запретил корейцам производить. За этот запрет голосовала в том числе и Россия, поэтому раньше такое оружие россиянам никогда не демонстрировали, чтобы избежать «неудобных» ситуаций. Поэтому эта демонстрация подтвердила, что отношения Москвы и Пхеньяна перешли на новый уровень. (unian.net)