Лидер КНДР Ким Чен Ын показал своей дочери Ким Чжу Э склад для хранения баллистических ракет, сообщает агентство «Рёнхап».

По предварительным данным, речь идет о ракетах «Хвасон-12» и KN-23 с пусковыми установками.

В южнокорейском министерстве объединения рассказали, что им неизвестно, когда и где были сняты эти кадры, поскольку власти КНДР эту информацию не разгласили.

Ранее иностранным дипломатам в КНДР по случаю Нового года показали отрывки из оперы «Море крови».

Выступление прошло в Пхеньянском Большом театре. На сцене были показаны, как отмечается, «красочные произведения, отражающие благородные и прекрасные мысли и чувства корейского народа, сплотившегося в борьбе за развитие социалистического строительства».

«Море крови» — классическая северокорейская революционная опера. Она была поставлена по одноименному произведению Ким Ир Сена, написанному в период антияпонской борьбы.