Ким Чен Ын на пленуме ЦК партии рассказал о мерах по обеспечению суверенитета КНДР

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе второго дня пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил о необходимости принятия активных мер для обеспечения суверенитета народной республики. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Говоря о необходимости принятия активных и наступательных мер для последовательного обеспечения суверенитета и безопасности страны в соответствии со сложившейся ситуацией, он [Ким Чен Ын] поставил задачи в области внешней политики, оборонной промышленности и вооруженных сил КНДР», — подчеркивается в сообщении ЦТАК.

Лидер КНДР в своем выступлении всесторонне и структурно проанализировал актуальные вопросы государственного управления и экономического развития республики. Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын «наметил конкретное направление борьбы и практические пути для достижения радикального перелома в развитии экономики страны и улучшении жизни народа». В частности, он заявил о необходимости «рационального приведения в порядок системы экономической работы и установления железной дисциплины для немедленного исправления серьезной ситуации в важнейших отраслях промышленности».

Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК ТПК рассказал также о мерах «для совершения нового перелома во всех сферах сельского хозяйства» и выдвинул задачи для улучшения работы в науке, образовании и здравоохранении. «Председатель ТПК еще раз подчеркнул, что нужно вести интенсивную борьбу с антисоциалистическими и несоциалистическими проявлениями, расширять работу общественных организаций трудящихся, укреплять моральные принципы в масштабах всего общества», — резюмировало агентство. При этом сообщается, что пленум ЦК партии не ограничится двумя днями работы и будет продолжен.(ТАСС)