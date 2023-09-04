Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын планирует посетить Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудят возможность поставки России дополнительного оружия для ее войны против Украины и другое военное сотрудничество между государствами.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что «редкую вылазку» Ким Чен Ын, вероятно, совершит на бронепоезде. По данным чиновников, он должен приехать в российский Владивосток, где и встретится с Путиным. Также не исключается и визит Ким Чен Ына в Москву, хотя это не точно.

«Путин хочет, чтобы Ким согласился передать России артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты, а Ким хотел бы, чтобы Россия предоставила Северной Корее передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, сказали официальные лица. Ким также ищет продовольственной помощи для своей бедной нации», – говорится в материале.

Ожидается, что оба лидера будут находиться на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке для участия в Восточном экономическом форуме, который запланирован на 10-13 сентября. Источники издания говорят, что северокорейский лидер также планирует посетить Причал 33 (военно-морская база РФ во Владивостоке – ред.), где швартуются корабли Тихоокеанского флота России.

Одной из потенциальных остановок Кима после Владивостока также является космодром Восточный, космический стартовый центр, на котором в апреле 2022 года состоялась встреча Путина и Александра Лукашенко. (УНИАН)