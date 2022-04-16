Киев и область снова начали обстреливать, в связи с чем людей, которые выехали с этой территории в безопасные места, просят пока не возвращаться.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

«Мы просим людей! Не возвращайтесь! Киев и область снова начали обстреливать! Не игнорируйте воздушных тревог!» — отмечают в КМВА.

Кроме того отмечается, что сейчас на въезде в Киев образовались пробки длиной в километры из автомобилей тех, кто возвращается в столицу.

«В таких пробках не могут проехать гуманитарная помощь, МЧС, медики, коммунальщики, военные. Ежедневно в столицу возвращаются 40-50 тысяч человек. Это создает опасность для самого же населения», — подчеркивают в военной администрации.

Ракетные удары по Киеву: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня мэр Киева Виталий Кличко, также уже в очередной раз призывая граждан пока воздержаться от возвращения в столицу, сообщив, что утром оккупанты обстреляли Киев.

«Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы прогремели в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются», — отметил мэр.

15 апреля российскими оккупантами было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области.