Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Пенни Прицкер сегодня прибыла в Киев.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом написала в соцсети «X» посол США в Украине Бриджит Бринк.

Дипломат опубликовала в сети совместное фото с Прицкер на киевском железнодорожном вокзале.

«Очень тепло приветствуем возвращение в Киев, госсекретарь Притцкер! — написала под фото.

Отметим, что Прицкер впервые после ее назначения 14 сентября на данную должность посещает столицу Украины.