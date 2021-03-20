Киев отреагировал на запрет иностранцам владеть землей в Крыму

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко  назвал указ президента России Владимира, запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму, юридически ничтожным. Реакцию Киева приводит «РБК — Украирна в субботу, 20 марта.

Николенко подчеркнул, что Украина восстановит права законных собственников на земельные участки после возвращения Крыма.

В марте 2020 года Владимир Путин запретил  иностранцам владеть земельными участками в Крыму, Астраханской и Калининградской областях. Ограничение касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. Решение вступило  в силу в субботу, 20 марта.

Власти Крыма считают  эту меру вынужденной. По словам руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова, многие государства ограничивают права иностранцев на владение землей в зонах, прилегающих к госгранице.

Под запрет не попали территории в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Киев и страны Запада не признают процедуру легитимной и заявляют о насильственном характере присоединения полуострова Россией (lenta.ru)

| 2021-03-20T17:27:42+04:00 20 марта 2021, 17:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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