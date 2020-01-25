Киев обвинил Москву в краже истории

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках «вбить клин истории» между Киевом и Варшавой, сказано в статье для интернет-газеты «Зеркало недели».

Бондар считает, что Россия приписывает себе чужие победы и выражает поддержку польскому Сейму, обвинившему Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Россия выступит в ПАСЕ против попыток пересмотра истории Второй мировой войны. Кроме того, делегация планирует поднять вопрос о нарушении прав русскоязычного населения на образование на Украине (aif.ru(

| 2020-01-25T20:54:23+00:00 25 января 2020, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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