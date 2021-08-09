«Президент отмечает то, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными», — объяснил Никифоров.

Представитель президента Украины подчеркнул, что глава Беларуси может делать подобные заявления для отвода внимания от драматических событий не территории своей страны.

Как добавил Никифоров, Украина, по словам Зеленского, остается верным другом и будет поддерживать диалог с белорусским народом напрямую. При этом вмешиваться в политические процессы других стран Киев не намерен.

Ранее Лукашенко рассказал, почему не звонит Зеленскому. По словам главы государства, он готов сделать все, чтобы «нескольким тысячам или даже сотням людей в моей родной, близкой Украине стало лучше».

Также Лукашенко заявил, что в основе политики руководства Украины лежит конфронтация, которая является угрозой для белорусского государства. (ТАСС)