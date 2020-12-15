«Киберловушки» для азербайджанцев: как не стать жертвой новых уловок

В Азербайджане зафиксированы новые случаи кибермошенничества. С целью незаконного получения средств мошенники создают поддельные сайты, аналогичные официальному сайту ООО «Азерпочт».

Как сообщили # в Службе электронной безопасности, действующей при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, кибермошенники, представляясь покупателями, посредством поддельных номеров WhatsApp сообщают о своем желании приобрести товар и просят продавца перейти на поддельный сайт, открытый на имя ООО «Азерпочт», и ввести там данные карточного счета. Как только пользователь выполнит эти действия, счета, имеющиеся на его балансе, попадают в руки интернет мошенников.

Таким образом, мишенью людей, прибегающих к новым уловкам, становятся лица, которые осуществляют продажу различных товаров на страницах интернет-магазинов.

В этой связи Служба электронной безопасности вновь предостерегает граждан быть предельно осторожными в киберсреде, призывает не переходить по ссылкам, указанным в сообщениях от посторонних контактов, а выполнять любые операции, заходя на официальный сайт этой организации с новой страницы, открытой в браузере, и набирать адрес вручную.

«Доверчивые граждане, которые уже предоставили банковскую информацию, должны немедленно сообщить об этом банку, клиентом которого они являются. Им следует ограничить снятие средств со своих счетов», — подчеркивают специалисты службы.

Также при столкновении с подобными случаями пользователям следует обратиться в Службу электронной безопасности посредством сайта www.cert.az или адреса электронной почты — [email protected]