Кэшбек за отдых: частичная компенсация стоимости турпоездок помогла бы развитию внутреннего туризма

Лето – традиционно самый туристический сезон, но это лето стало исключением. Впрочем, впереди август, и можно хотя бы в какой-то степени наверстать упущенное.

В России для того чтобы стимулировать внутренний туризм правительство решило выплачивать за туры в некоторых российских регионах денежные компенсации в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Из бюджета на эти цели выделены 15 миллиардов рублей. Тур должен стоить не менее 25 тысяч рублей и длится не менее 5 дней. В список вошли 45 регионов, в которых массовый туризм не развит, в частности Бурятия и Иркутская область, на территории которых находится озеро Байкал.

Ростуризм и Национальная система платежных карт (НСПК) начали разработку системы кэшбэка за приобретенный тур по РФ на банковскую карту «Мир». Запуск программы запланирован на август 2020 года.

В нашей стране ничего подобного пока не планируется, хотя компенсация определенного процента суммы за тур, могла бы стимулировать внутренний туризм в Азербайджане. Об этом # заявил председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев.

«Можно было бы сделать такую программу хотя бы для медиков, военнослужащих и полицейских, так как на них пришлась основная нагрузка в период пандемии, и многим нужен полноценный отдых. Идея хороша тем, что деньги остаются в стране, отели и рестораны работают, граждане отдыхают»,– подчеркнул он.

По его словам, в России сейчас забиты все курорты, во многом благодаря дешевым перелетам и выгодным предложениям.

«Что касается денежных компенсаций за туры, подобный опыт был и в других странах еще до пандемии, в частности в Чехии. Гражданам предоставляют определенную сумму, чтобы они могли потратить ее на отдых внутри страны, добавив свои деньги»,–отметил он.

По словам Гаджиева, важно понять, чего не хватает отечественному туризму, что нужно улучшить. Многие граждане уже поездили по миру, им есть с чем сравнить. Чтобы заинтересовать их отдыхом в стране, нужно работать в разных направлениях, в частности, развивать индустрию развлечений.

Ранее в Азербайджане были выдвинуты предложения по развитию внутреннего туризма, но из-за карантина они не могли быть осуществлены и все застопорилось.

«Хочется надеяться, что после 5 августа строгий карантин будет снят, можно будет ездить из столицы в регионы. Тогда хотя бы последний летний месяц будет туристическим для страны.

Что касается привлечения иностранных туристов в страну после возобновления международного авиасообщения, то речь в первую очередь идет о туристах из стран, входящих в зеленую зону. Когда внешний туризм станет возможным, зависит от ситуации с COVID-19, и точных прогнозов сейчас сделать невозможно»,– сказал он.

Он отметил, что Госагентство по туризму разработало сертификацию отелей. Некоторые отели уже получили сертификаты международного уровня, и готовы принять туристов, когда это станет возможным.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что решение российского правительства является правильным и будет способствовать стимулированию внутреннего туризма этой страны.

«Россияне любят ездить на отдых, и так как сейчас заграница закрыта, будут выбирать что-то в пределах своей страны. Сейчас становятся популярными новые туристические маршруты – Алтай, Калининград и т.д. Программа российского правительства в этом вопросе хорошо продумана, ведь она позволит развивать новые туристические направления. Россия заимствовала этот опыт у европейских сран, в частности Германии и Франции»,– отметил он.

По его словам, у нас тоже можно сделать что-то подобное и на это не потребуется больших финансовых ресурсов. Но в России карантина уже фактически нет, и люди могут беспрепятственно передвигаться, у нас он пока сохраняется. В условиях карантина, как подчеркивает Джафарли, развивать туризм нереально. Конечно, граждане должны носить медицинские маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, но не должно быть ограничения передвижения, все объекты должны работать. Если с пятого августа ограничения будут сняты, можно будет привлекать туристов в регионы.

«Сейчас туристический сектор Азербайджана находится в плачевном состоянии, и многие туробъекты закрылись. Такая акция как возвращение кэшбека с турпоездки, оказала бы положительное действие на развитие туризма. В этом случае и в Азербайджане можно было бы развивать непопулярные туристические направления. В Набрань, Габала, Гусар люди и так поедут, когда смогут беспрепятственно выезжать в регионы. Потому акцент нужно делать на других маршрутах и их разработкой должно заняться Госагентство по туризму»,– считает Джафарли.

В Азербайджане туризм развивался однобоко, лишь в некоторых зонах. Но вопрос в том, есть ли там необходимая для отдыха инфраструктура?

«Например, у Гедабекского района есть прекрасный туристический потенциал, там красивая природа, есть на что посмотреть. Но там нет нормальных дорог, нормальных гостиниц. Нужна также финансовая инфраструктура. Необходимо, –подчеркивает Джафарли, –чтобы все делалось на законных основаниях. В России граждане получат кэшбек только если сделают оплату онлайн, при этом конкретной картой. Можно ли будет в наших непопулярных у туристов регионах забронировать любой отель или снять квартиру, расплатившись онлайн? Это вызывает большие сомнения».