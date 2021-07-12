Спецпосланник президента США по климату Джон Керри позитивно оценил встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, о чем он написал в Twitter.

«Крайне важно, чтобы мы наращивали глобальные амбиции по климату на пути (на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата) в Глазго и за его пределами. Хорошее начало обсуждения возможностей с министром иностранных дел России Лавровым о том, как справиться с климатическим кризисом», — написал дипломат.

Перед началом встречи представитель США сказал, что Москва и Вашингтон должны действовать сообща по вопросам изменения климата, сообщал ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что считает визит американского представителя «весьма и весьма своевременным». Глава российской дипломатии также добавил, что Керри проведет в Москве «насыщенные переговоры» с представителями президента по вопросам изменения климата и устойчивого развития, а также в правительстве России.

До этого президент США Джо Байден говорил о том, что речь его российского коллеги Владимира Путина на международном онлайн-саммите по вопросам борьбы с изменениями климата на планете вдохновила его. По его словам, Соединенные Штаты «с нетерпением» ждут начала сотрудничества с Россией и другими странами в борьбе с изменениями климата.