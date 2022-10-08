8 октября первый заместитель министра обороны -начальник Генштаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинскую часть Сил спецназа.

Как сообщили в министерстве обороны, сначала Керим Велиев возложил цветы к бюсту великого лидера Гейдара Алиева и к памятнику спецназовцев, затем минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Начальник Генштаба передал личному составу приветствия министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Керим Велиев особо подчеркнул, что долг каждого и впредь оправдывать доверие главы государства и с этой точки зрения глубоко сознавать возложенную ответственность.

Начальник Генштаба поставил перед командованием соответствующие задачи по повышению интенсивности проводимых учений и занятий для сохранения на высоком уровне тактико-специальной подготовки и профессионализма спецназовцев, а также широкому применению приобретенного боевого опыта в проводимых учениях.