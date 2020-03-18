Кеннеди, коронавирус и азербайджанская диаспора

Это было почти 60 лет назад. Президент Джон Кеннеди в инаугурационной речи в 1961 году произнес историческую фразу: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны». Сегодня эта фраза стала как никогда актуальной для граждан самых различных стран мира. Таковой же, крайне актуальной, она является для представителей азербайджанской диаспоры. Закрывающий государственные границы коронавирус дает возможность демонстрации единства, столь характерного для нашего народа.

Как известно, Азербайджан и Россия договорились о временном приостановлении взаимных визитов граждан двух стран из-за угрозы распространения коронавируса. Соглашение об этом было достигнуто в ходе телефонных переговоров между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Взаимные визиты граждан двух стран временно приостанавливаются с 00:00 18 марта. Исключение будет сделано для водителей грузовых автомобилей.

Указывается также, что для возвращения граждан Азербайджана из России будут организованы чартерные рейсы. Информация о графике полетов будет предоставлена позже. Но уже сейчас очевидно, что может возникнуть проблема. Ведь в РФ учатся, работают или просто гостят десятки, а может и сотни тысяч граждан Азербайджана. Их, конечно же, вот это особо важно, никто не выдворяет из РФ. Но вполне может оказаться, что желающих вернуться на Родину будет больше, чем можно сразу перевезти чартерными рейсами. Кроме того, есть же азербайджанцы, которые находятся в тех российских городах, из которых нет вылетов в нашу страну.

Что в этих условиях было бы наиболее правильным? Уверен, что оптимальный выход — оставаться по месту фактического проживания на период закрытых, из-за угрозы распространения коронавируса, азербайджано-российских границ. Это и есть та самая помощь государству в самый сложный для него момент. Поясняю. Уже доказано, что вирус в Азербайджан занесен из самых разных стран, в том числе из России. Есть гарантия, что кто-то из наших соотечественников, которые могут пожелать вернуться в Азербайджан чартерными рейсами, уже не подхватил этот вирус? Нет такой гарантии. А вот риск того, что этот человек или эти люди заразят рядом сидящих в ходе полета, существует.

Так зачем увеличивать нагрузку, усложнять ситуацию, а не помогать своей Родине в столь важный момент, когда весь мир борется со смертоносным вирусом?! Проще, на мой взгляд, да и патриотичнее, переждать период карантина в стране своего фактического проживания, или же, как минимум, не создавать ажиотажа, в том числе и тиражируя в социальных сетях посты, полные требования к Родине. Она свой долг выполнит, я даже не сомневаюсь. Как выполняет она свой долг по отношению к находящимся в Турции, Италии и других странах азербайджанцам. Но, как быть с долгом каждого из нас перед Родиной?!

Выполнить его, не увеличивая нагрузку на Азербайджан и оставаясь в странах своего фактического нынешнего проживания помогут, уверен, представители диаспоры. Они уже продемонстрировали величайший пример единства. В социальных сетях есть масса сообщений от представителей азербайджанской диаспоры в Турции, Италии, Венгрии и иных государств мира, которые предлагают гражданам АР, которые проживают в этих странах, разного рода помощь — материальную, жилищную, медицинскую. Уверен, что ровно также должны поступить и представители азербайджанской диаспоры в РФ. В ее рядах есть множество состоятельных людей, которым не составит труда создать некий общий Фонд для поддержки азербайджанцам, что учатся и работают в РФ, для того, чтобы они пересидели в этот сложный период в России, чтобы они прошли все необходимые проверки на коронавирус. Это и будет реально патриотический шаг со стороны нашей диаспоры в РФ.

Аналогичное же могу сказать и в отношении азербайджанской диаспоры в Украине. В этой стране также учатся и работают граждане нашего государства. Как известно, в Киеве и иных городах Украины усиливают карантин. Закрыто метро, ограничивается передвижение людей между городами и населенными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан. Также ограничивается работа заведений общественного питания и торговых центров. Соответственно, студенты и работающие в Украине граждане АР также живут в условиях закрытой страны.

Отменены рейсы авиакомпаний «МАУ» и «Бута» из Киева в Баку, прекращено железнодорожное сообщение между нашими странами. В этих условиях, посольство Азербайджана в Украине на своей странице в Фейсбук разместило сообщение. В нем содержится призыв тщательно следовать информации и рекомендациям государственных органов Украины, внести ограничение в использовании общественного транспорта, если нет особой необходимости, и избегать людных мест, совершать экстренный медицинский осмотр в случае каких-либо сомнений или симптомов коронавирусной инфекции.

Указан и номер телефона «горячей линии», созданной посольством (+380735050000). Кроме того, Объединенная диаспора азербайджанцев Украины (ОДАУ) приступила к акции, направленной на защиту интересов проживающих в этой стране граждан АР. В понедельник руководство ОДАУ, а также видный ученый, заслуженный деятель науки и техники Украины, член Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, Европейской ассоциации торакальных хирургов, Американской ассоциации торакальных хирургов, Европейского респираторного общества Мамед Багиров посетили ряд медицинских учреждений, больниц Киева.

Был осуществлен сбор информации о том, есть ли в киевских медучреждениях азербайджанцы, помещенные на карантин с диагнозом каронавирус. Как сообщили нам в ОДАУ, к счастью, таковых не оказалось. «Надеемся, что мы сумеем уберечь украинских азербайджанцев от этого страшного вируса. С этой целью региональные отделения ОДАУ проведут большую работу. В Киеве и в иных городах Украины всеми необходимыми медикаментами, в том числе и масками, дефицит которых уже ощущается в Украине крайне остро, будут обеспечены проживающие в студенческих общежитиях студенты из АР. Кроме того, мы готовы оказать любую посильную помощь учащимся и работающим в Украине гражданам Азербайджана»,- заявили в ОДАУ.

Надеюсь, что аналогичную работу проведут и иные азербайджанские диаспорские организации в Украине. Не всегда же им ждать финансирования из Баку для осуществления различных проектов. Не всегда же спрашивать у Родины, что она может сделать для тебя. Нужно уметь спрашивать у себя — что ты можешь сделать для Родины? И сейчас, в этот сложный период, когда Азербайджан прилагает все усилия для борьбы с коронавирусом, самое время, чтобы помощь Родине оказала азербайджанская диаспора.