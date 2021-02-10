Каждый гражданин должен иметь доступ к воде: поможет ли в этом разработка Национальной водной стратегии?

Вопросы, связанные с рациональным использованием водных ресурсов, в стране обсуждаются уже давно. Но каких-то видимых шагов в этом направлении не было. В скором времени ситуация может измениться к лучшему, так как осуществляется план мероприятий, направленный на разработку Национальной водной стратегии.

Как заявил в рамках программы «Час эксперта» завотделом по управлению водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Муталлим Абдулгасанов, он будет представлен правительству в течение текущего года. Планируется разработать план управления речными ресурсами, а так же начать управление водными ресурсами по бассейновому принципу. После рассмотрения в правительстве план будет представлен Президенту. Сейчас идет изучение мнения ведомств по этому поводу. По словам Абдулгасанова, при применении стратегии выдвигаются определенные требования к законодательству, международному подходу, принципу управления.

Глава Национального центра экологического прогнозирования, эколог Тельман Зейналов заявил #, что за годы, пока Азербайджан был частью СССР и за период с момента обретения независимости, было разработано немало документов, в том числе касающихся водных ресурсов, и в еще одном особой необходимости нет. По его убеждению, Национальная водная стратегия не принесет желаемого результата, если не будет общественного контроля.

«У нас есть Водный Кодекс, согласно которому нужно создать Комиссию по контролю над водными ресурсами. Однако я в свое время сказал о том, что комиссия будет состоять из чиновников и толку от нее не будет. Нужен общественный совет, состоящий из специалистов соответствующего профиля. При этом вполне целесообразно и привлечение экспертов пенсионного возраста, ведь они имеют большой опыт, которым могут поделиться»,– считает он.

По словам Зейналова, разговоры о том, что в Азербайджане очень мало водных ресурсов, и что уже лет через 10 он может столкнуться с серьезной нехваткой воды, не имеют под собой оснований. Но в любом случае, надо решать проблему нерационального и незаконного использования воды.

«Кроме того, необходимо, чтобы очисткой воды занимались те, кто эту воду загрязнили. Сейчас же этим вынуждено заниматься государство и нести большие расходы»,– подчеркнул эколог.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что эта тема обсуждалась уже лет 8-10 лет назад, но тогда так ни к чему в итоге прийти не удалось.

«Тогда были разные предложения, но некоторые из них применить было бы просто нереально, так как это нарушило бы права части граждан. Но сейчас, исходя из того, что я слышал, предложения вполне разумные и рациональные. Так, меня радует, что думают о строительстве новых водохранилищ. Что в целом необходимо сделать? Нужно сначала отделить питьевую воду от технической и в частности этот момент должен быть предусмотрен при восстановлении Карабаха и прилегающих к нему освобожденных районах. Надо рационально использовать все водные ресурсы и это может стать новым направлением для экономики»,– сказал он.

В первую очередь, как говорит Агаев, надо учитывать потребности населения в воде и каждый гражданин должен иметь доступ к воде в необходимом количестве, а у нас это не так. Кто-то вынужден платить немалые деньги, чтобы приобрести питьевую воду, а у кого-то такая вода льется из крана чуть ли не весь день. У некоторых в саду постоянно льется вода, без какой-то необходимости. Учет расхода воды должен проводиться повсеместно.

По словам эксперта, в южной части страны вода используется экономнее, чем в северной. Необходимо наладить устойчивое использование водных ресурсов. Агаев подчеркнул, что граждане не только неэкономно используют воду, но и больше, чем раньше загрязняют водные источники. Должна быть налажена просветительская работа с населением, и заниматься этим нужно в первую очередь экологическим НПО.

«Надо так же развивать капельное орошение по всей стране, но не за счет закупки оборудования из-за рубежа. Сейчас мы приобретаем такое оборудование в основном в Израиле и Турции. На это тратятся огромные суммы. Мы должны сами производить все, что для этого необходимо»,– сказал Агаев.

Он отметил, что следует рассчитать все так, чтобы воды хватало на обеспечение нормальной жизни для 15 миллионов человек. Именно столько, по его мнению, граждан будет в стране в обозримом будущем, и именно такое число наши земли в состоянии прокормить.