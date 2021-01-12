Казбек Бейсебаев: Власти Казахстана окончательно потеряли доверие своих граждан

10 января состоялись парламентские выборы в Казахстане. И, судя по всему, они ставят крест на надеждах весьма значительной части общества, что при новом президенте Токаеве возможны какие-то прорывные демократические перемены. К выборам были допущены только несколько партий, с позволения «свыше».

Видимо, это и заставило десятки граждан выйти в тот же день на улицы Алматы с протестами и призывами к соотечественникам бойкотировать эти голосования.

Полиция этого крупнейшего в Казахстане города задержала не менее 30 демонстрантов. Акции проходили на нескольких площадях Алматы. Они были организованы незарегистрированной оппозиционной Демократической партией Казахстана во главе с Жанболатом Мамаем и движением «Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан), а также запрещенным в Казахстане движением Демократический выбор Казахстана (ДВК) экс-банкира Мухтара Аблязова, скрывающегося в эмиграции.

Невеселые реалии прошедших выборов прокомментировал #известный казахстанский политолог Казбек Бейсебаев:

— Прежде всего надо сказать, что у оппозиционных сил Казахстана не было единой позиции по этим выборам. Одни предлагали активно бойкотировать выборы и выйти на митинги. Другие — просто бойкотировать, а третьи — пойти на выборы, и всех вычеркнуть. Были также те, кто предлагал голосовать за любую партию, кроме правящей партии Нур Отан и, тем самым, отобрать у правящей партии голоса.

Кроме того, нужно сказать, что этот разброд мнений усилился после непонятного снятия с выборов единственной оппозиционной Общенациональной Социал-Демократической партии (ОСДП). Таким образом, протесты «бойкотчиков» на улицах Алматы и других городов были, но они не были многочисленными.

Нужно отметить, что в Алматы силовики взяли митингующих в плотное кольцо и так продержали более шести часов зимой при минусовой температуре. И это тоже показатель наших вчерашних выборов.

Кроме того, к протестам призывал проживающий за границей лидер движения ДВК. Судя всему, силовики заранее предприняли меры в отношении его сторонников.

Таким образом, и по имеющейся информации, во время и после выборов каких-то массовых протестов по стране не было.

По данным из некоторых участков, на выборах правящая партия не набирала даже 50%, а где-то ее результаты были на уровне 30%. Мы же понимаем, что примерно такая же картина с определенной погрешностью должна быть и по другим участкам. Ну не может быть так, что в одном регионе большинство населения поддерживает власть, а в другом — тоже большинство — против власти. Однако, уже почти сразу после закрытия участков экзитполы дали победу правящей партии с результатом почти 72%.

Заметим, что проводить экзитполы допускались только проверенные структуры. Например, за несколько дней до выборов победу правящей партии Нур Отан предсказывал Институт евразийской интеграции, а директор этого института как раз входит в партийный список этой партии.

Наши выборы полностью подтвердили известное выражение времен Сталина — «Не важно, как голосуют, важно, как считают». Поэтому, действительно, можно сказать, что поставлен крест на надеждах казахстанского общества по изменению страны.

Президент Токаев вчера заявил, что после выборов будет сформировано новое правительство и пройдет заседание Национального совета общественного доверия, на котором будет рассмотрен пакет реформ. Но это уже много лет обещают и, как говорится, «а воз и ныне там». Дальше слов и обещаний ничего не происходит, а результатов как не было, так и нет.

В заключение, хотел бы сказать следующее. В Казахстане, действительно, назрели перемены и это уже все понимают. Повторю, что в этих наших выборах участвовали главная партия власти и четыре провластные партии. Как уже также было отмечено, единственная оппозиционная партия сама снялась с выборов.

Однако, несмотря на такой провластный расклад, значительная часть общества, голосуя за эти провластные партии, хотела как-то повлиять на власти. Но, к сожалению, как у нас принято говорить, случилось то, что случилось.

Но один вывод очевиден: с этими выборами власти Казахстана окончательно потеряли доверие своих граждан.