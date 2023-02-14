Маразм в России, принявший самую изощренную форму на фоне войны в Украине, продолжает крепчать. Одного пацифистского заявления, высказывания против войны достаточно для того, чтобы автор слов из любимца публики превратился во врага народа.

Темное прошлое России ленинских и сталинских времен сегодня дает о себе знать, правда, в несколько смягченной форме. Да, тебя не расстреляют, не вышлют в Сибирь на каторжные работы, но угодить за решетку можно. В лучшем случае, стать изгоем у себя же на родине.

Многие известные деятели культуры, эстрады, кино за недовольство войной в Украине подверглись гонениям, удостоились как общественного порицания, так и на государственном уровне. В результате этой «охоты на ведьм» кто-то покинул страну, а кому-то запретили сниматься в кино, работать в театре или выступать с концертами в России.

Совсем недавно # писало о том, что в Госдуме прозвучало абсурдное предложение «вырезать» российского актера Артура Смольянинова из фильмов, в которых он снимался. Причина все та же: обвинения в предательстве за правду о войне в Украине (https://zerkalo.az/zhenshhina-kotoraya-poet-bez-pugachevoj-zhmurki-bez-panina-9-ya-rota-bez-smolyaninova-ne-hvataet-tolko-zheltoj-zvezdy/).

Казалось бы, дно пробито, но снизу постучались. Теперь предлагают «расправиться» с польской актрисой Барбарой Брыльской.

Так, сыгравшая Надю в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или С легким паром» актриса вступилась за коллегу Лию Ахеджакову, чьи спектакли в «Современнике» отменили после высказываний против военной операции в Украине.

Следует напомнить, что популярная российская актриса Лия Ахеджакова с первых же дней после начала войны, выступила против российской агрессии. В частности, она отметила, что молчание русских, которое сегодня расценивается как знак согласия с военным вторжением в Украину, породило ненависть к гражданам РФ.

Но вернемся к Брыльской, которая назвала российские власти «коммунистами» и «проклятыми Богом людьми». После этого в Госдуме предложили заменить ее в «Иронии» на другую актрису с помощью технологии «дипфейк».

Депутат Госдумы Ольга Занко призвала стереть актрису Барбару Брыльску из фильма «Ирония судьбы или С легким паром» с помощью современных технологий и «вставить» на ее место другую артистку.

«Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников «проклятыми Богом людьми». Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы», — написала она в Telegram.

Не совсем понятно, что больше возмутило депутата: выражение «коммунисты» или «проклятые Богом люди». В данном случае, российские власти своими бесчеловечными действиями оправдывают оба выражения.

Кроме того, депутат подменяет понятия, ставя на одну чашу весов власти и народ. Брыльска говорила о властях, а среди российского народа есть немало здравомыслящих людей, солидарных с польской актрисой.

Тем более, что коллега Занко — советская и российская актриса кино, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко раскритиковала эту абсурдную идею.

«Это просто невозможно. Это уничтожит фильм. Нужно отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан. Кино вообще коллективное творчество. Там есть режиссер, сценарист, композитор, художник. Мало ли кто там из них что сказал, мы не можем из-за этого уничтожить художественное произведение», — заявила Драпеко.

Как бы то ни было будем продолжать следить за театром абсурда, который разворачивается в России. Не исключено, что в опалу попадет произведение Гоголя «Тарас Бульба» или творчество украинского кобзаря Тараса Шевченко. До кучи можно загнать в подполье и произведения Михаила Булгакова. Ведь он хоть и русский, но родился в Киеве.

А вообще-то Кремлю нужно было начинать не с актеров, певцов и писателей, а с вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Ведь именно он, как утверждает Владимир Путин, создал Украину. И теперь за «историческую ошибку» расплачивается нынешний президент России. В любом случае, «преступление» Ленина не должно остаться безнаказанным: выкиньте его из мавзолея, и баста!