Казахстан призывает Россию и Украину к поиску общего языка для урегулирования конфликта и готов при необходимости выступить в роли посредника. Об этом во вторник заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») на внеочередном съезде этого объединения, которое было решено переименовать в «Аманат».

«Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя в 2010 году саммит ОБСЕ, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля», — сказал он.

По его словам, такой принцип предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. «К сожалению, этого не произошло. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины. Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, достижению договоренностей и согласия. Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся», — отметил глава государства.