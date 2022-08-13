В следующих захватнических планах президента страны-агрессора Владимира Путина может быть Казахстан и Грузия.

Как говорится в материале издания Die Welt, политическая элита в РФ уже намекнула на расширение масштабов агрессии и планов о «восстановлении» СССР.

Путин уже неоднократно подчеркивал то, что считает развал Советского Союза не только «трагедией», но и «крахом исторической России». Дескать, государство потеряло «то, что было создано за тысячу лет». Эксперты отмечают, что полномасштабное вторжение РФ в Украину является свидетельством того, что глава Кремля явно демонстрирует стремление вернуться в прошлое.

Историк Карл Шлегель отмечает, что следует отнестись серьезно к заявлениям таких российских чиновников, как зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который накануне заявил, что бывший советский Казахстан является «искусственным государством», и только Россия может навести там порядок.

«Все народы, когда-то населявшие великий и могучий СССР, снова будут жить вместе в дружбе», – написал Медведев. И добавил, что Грузия с оккупированными Россией территориями Южной Осетии и Абхазии может объединиться с РФ только как одно государство.

Российское государственное телевидение также призывает к реорганизации государственной системы во все более резких тонах. Главный пропагандист Владимир Соловьев недавно отметил, что послание Путина «мы еще даже не начинали» было направлено не только в отношении Украины.

Российская телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева в эфире одного из телеканалов предупредила, что они могут «дойти и до Варшавы», а военный эксперт Александр Артамонов в прайм-тайм пригрозил, что «мы покончим с существованием старого мира и вступим в новую эпоху, во главе которой стоит Россия».

Все это, конечно, можно назвать провокацией. Однако эксперты отмечают, что к такому сценарию событий необходимо отнестись серьезно, а войны в Украине РФ покажется мало, и она пойдет «освобождать» уже другую страну бывшего Советского Союза.

После начала необоснованной и бесцельной войны против Украины, соседи России боятся её как чумы. Ведь оказалось, Путин может начать войну против мирного соседа просто так, без повода и причины. Сегодня в нацизме обвинили Украину, а завтра обвинят Грузию или Казахстан, обезумевшему кровавому режиму безразлично кого уничтожать следующим. Попробовав крови, россияне уже не могут остановиться – говориться в статье. (УНИАН)