Амбициозные планы Кремля по превращению России в часть нового «шелкового пути» из КНР в Европу продолжают терпеть фиаско.

После начала войны Китай резко сократил объемы транзитных перевозок через российскую территорию и запускает альтернативные маршруты с участием стран-соседей.

В пятницу премьер министр Казахстана Алихан Смаилов посетил с официальным визитом Тбилиси, где подписал соглашение о создании совместного предприятия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Берущий начало в Китае ТМТМ проходит через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию, откуда морем товары доставляются в европейские страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба казахстанского правительства, в ходе визита Смаилова было подписано соглашение о создании совместного предприятия между АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» и АО «Грузинская железная дорога». Накануне аналогичный документ в Баку был подписан с участием ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Единая логистическая компания позволит упростить транспортные процессы на ТМТМ и уменьшить сроки поставки китайских товаров на европейский рынок на 10-15 дней, подчеркнули в кабмине Казахстана.

Транзит из Китая в Европу через Россию по итогам прошлого года обвалился на 30%, оценивал ранее гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Объемы перевозок, которые осуществляет ОТЛК ЕРА (совместное предприятие РЖД, Белорусской и Казахстанской железных дорог), начали резко падать с первых же месяцев войны.

Если в январе это было 57 827 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), то в апреле уже только 31 987 TEU. «Китай продолжит поставки через Россию по железной дороге в ту же Беларусь, но понятно, что Европа через Россию возить товары в Китай практически не будет в обозримой перспективе», — указывает Бурмистров. (moscowtimes.ru)