Для выделения средств в фонд помощи жертвам сексуального насилия католические приходы во Франции начали распродавать недвижимость, об этом сообщила газета Le Parisien.

В частности, в приходе Кретей епископ Доминик Бланше объявил о продаже своего дома около Марны, площадь которого составляет 250 кв. м, для первого взноса в €200 тыс. Другие епархии проводят инвентаризацию имущества. В частности, Париж предоставит €2 млн, которые были получены за счет сдачи в аренду недвижимости собственной гражданской ассоциации.

До 1905 года, как отмечает газета, церковь не могла обладать каким-либо имуществом, которое приносит доход. Однако священнослужители нашли лазейки в законодательстве и стали организовывать гражданские ассоциации, которые действуют в их интересах и не скованы юридическими ограничениями в плане распоряжения имуществом.

Издание отмечает, что упомянутые ассоциации находятся в подчинении приходских советов, которые не всегда настроены платить за преступления священнослужителей из других епархий.

Ранее епископы Франции пообещали пополнить компенсационный фонд в поддержку людей, ставших жертвами сексуальных преступлений в церкви.

Решение о выплатах и продаже недвижимости было принято 9 ноября.

В октябре был представлен доклад независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви. Утверждалось, что жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей на территории Франции оказались 216 тысяч несовершеннолетних. Речь о периоде с 1950 по 2020 год как минимум. (Газета.Ру)