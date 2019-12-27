Катар выпустил закон о противодействии терроризму

Несмотря на сообщения о потеплении отношений между Дохой и Эр-Риядом, некоторые арабские политики из четверки бойкотирующих Катар стран в ответ на это выпустили заявления, что эмират по-прежнему не продвинулся в борьбе с терроризмом. В июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, прежде всего, движения «Братья-мусульмане» в Египте.(РИА Новости)