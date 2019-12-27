Катар выпустил закон о противодействии терроризму

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани выпустил в четверг закон о противодействии терроризму на фоне продолжающейся критики разорвавших отношений с Дохой в 2017 году арабских стран в поддержке эмиратом терроризма, сообщило Катарское агентство новостей QNA.
По информации официального госагентства, эмир выпустил закон под номером 27 от 2019 года о противодействии терроризму.
Кроме того, в четверг эмир одобрил решение кабинета министров под номером 41 от этого года об исполнении закона по борьбе с отмыванием денег и спонсированием терроризма. Центробанк Катара одобрил новый список к исполнению в связи с законом о борьбе с финансированием терроризма.
| 2019-12-27T10:04:25+00:00 27 декабря 2019, 11:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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