Катар предложил свои услуги в качестве посредника в переговорах между ХАМАС и Соединенными Штатами, сообщает РИА «Новости».

«Катар открыт к посредничеству, когда его об этом попросят, из-за убежденности в важности посреднических усилий для установления мира и международной стабильности», — заявила помощник министра иностранных дел Люулюу аль-Хатыр.

Катар остался одним из немногих государств региона, который напрямую поддерживает палестинцев в секторе Газа. Дипломат также отметила, что Катар не видит пользы в нормализации отношений с Израилем.

«Наша позиция по палестинской проблеме остается твердой и непреклонной, она соответствует принятым по этому поводу международным решениям и арабской мирной инициативе. В настоящее время мы не видим никакой выгоды от нормализации отношений с Израилем в части продвижения мирного процесса вперед, доказательством чему служат серия последних израильских преступлений в районе Шейх аль-Джаррах в Иерусалиме, в отношении мечети Аль-Акса, а также в секторе Газа», — заявила аль-Хатыр.