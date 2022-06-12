Катарская государственная нефтегазовая компания Qatar Energy подписала в воскресенье с французской TotalEnergies соглашение о расширении разработки крупнейшего в мире морского Северного газового месторождения, расположенного в северной части Персидского залива. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Согласно заявлению министерства энергетики эмирата, «проект расширения Северного месторождения увеличит мощность страны по производству сжиженного газа до 126 млн тонн в год». Отмечается, что, согласно заключенному договору, практическая добыча газа на месторождении начнется в 2026 году, а программа расширения Северного месторождения рассчитана на 25 лет.

По данным телеканала CNBC Arabia, компания TotalEnergies получит 25% совместного предприятия, которое займется выполнением проекта.