Король Великобритании Карл III записал свое первое рождественское телевизионное обращение к нации после восхождения на престол в сентябре.

Как передает ТАСС, об этом говорится в обнародованном в пятницу вечером заявлении Букингемского дворца, выступление монарха, которое будет показано 25 декабря, было записано в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

В сообщении указывается, что съемки осуществляла режиссерская бригада вещательной корпорации BBC.

Напомним, что Карл III стал новым королем Великобритании после того, как его мать Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября в возрасте 96 лет.