Каракас направил в 2010 году €3,5 млн на финансирование «Движения «5 звезд» в Италии

Николас Мадуро, занимающий пост президента Венесуэлы, дал свое разрешение в 2010 году на то, чтобы отправить €3,5 млн в консульство страны в Милане для финансирования «Движения «5 звезд», которое теперь является одной из правящих в Италии партий. С таким утверждением выступила в понедельник газета ABC со ссылкой на секретные документы Главного управления военной разведки южноамериканской страны.

На тот момент Мадуро находился на посту главы МИД Венесуэлы. По версии издания, консул страны в Милане действовал в качестве посредника при передаче наличных Джанроберто Казаледжо (1954-2016) — итальянскому предпринимателю и политику, соучредителю «Движения «5 звезд».

€3,5 млн евро были направлены «безопасным и тайным способом через дипломатическую почту», говорится в материалах военной разведки, которой на тот момент руководил Уго Карвахаль. Сейчас он находится в бегах, после того как испанский суд одобрил его экстрадицию в США.

«Движение «5 звезд» было основано в 2007 году популярным комиком и блогером Беппе Грилло как альтернативная всем традиционным партиям политическая сила. После первых удач на муниципальных выборах представители «Движения» в 2013 году были избраны в парламент, где составляли оппозицию правящей Демократической партии.(ТАСС)